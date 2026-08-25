चीन की सैन्य तकनीक पर मनीष तिवारी ने चेताया, BJP का पलटवार- राहुल गांधी हैं चीनी रोबोट

China humanoid robot Unitree Superman: चीन की एक कंपनी द्वारा ह्यूमनॉइड रोबोट के इंसानी धावक उसैन बोल्ट के 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड से तेज दौड़ने का दावा किए जाने के बाद भारत में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चीन की बढ़ती रोबोटिक्स और सैन्य तकनीक को लेकर भारत को सतर्क रहने की चेतावनी दी है।