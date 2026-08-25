पंजाब: ‘बड़े भाई’ की भूमिका पर अकाली दल बोला-गठबंधन मुद्दों पर होगा, आप का तंज-BJP को मिलेगी शून्य सीटें

होशियारपुर में शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष संजीव तलवार ने गठबंधन की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी के सभी फैसले लेने का पूरा अधिकार अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के पास है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता महसूस करती है कि मौजूदा सरकार को हटाने में अकाली दल और भाजपा का गठबंधन ही सक्षम है। लेकिन अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में राज्य के हितों की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी रहा है। तलवार ने कहा कि यदि पार्टी अध्यक्ष भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं, तो वह पंजाब-केंद्रित विशिष्ट मुद्दों और एक साझा एजेंडे पर आधारित होगा। ऐसे में 'बड़ा पार्टनर' या 'छोटा पार्टनर' कौन होगा, यह सवाल ही पैदा नहीं होता।