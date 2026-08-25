‘विपक्ष के झांसे में न आएं युवा, 2030 तक 1 करोड़ रोजगार’, पटना में छात्रों के हंगामे के बीच बोले मंत्री श्रवण कुमार

BPSC-TRE Protest: पटना में 70वीं BPSC और शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE) के उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री और जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार छात्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों और नौकरी चाहने वाले युवाओं की सभी मांगों और चिंताओं पर पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से ध्यान दे रही है। सभी प्रशासनिक और भर्ती प्रक्रियाएं तय नियमों, कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से की जा रही हैं। विरोध कर रहे युवाओं से संयम बरतने की अपील करते हुए उन्होंने विपक्ष पर छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया।