कांग्रेस की डिजिटल आर्मी ने खोली नेताओं की पोल? राहुल गांधी के सपोर्ट पर उठे सवाल

कांग्रेस की डिजिटल आर्मी 'AICVC' कमेटी ने पार्टी के सीनियर और हाई-प्रोफाइल नेताओं की पोस्ट की संख्या के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी जारी की। इसमें शशि थरूर और कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार जैसे कुछ बड़े नेताओं का प्रदर्शन नकारात्मक रहा। पार्टी ने इस बारे में संबंधित नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, मणिकम टैगोर, श्रीनिवास, रेणुका चौधरी जैसे कुछ नेताओं की सोशल मीडिया पर पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर सक्रियता रहती है।