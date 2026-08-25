‘मतभेदों को विवाद न बनने दें’, NSA अजीत डोभाल के चीन दौरे के बीच रिश्तों में नरमी के संकेत, उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी अहम मुलाकात

विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि भारत और चीन के बीच आपसी सम्मान, आपसी हित और एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं पर आधारित स्थिर संबंध जरूरी हैं। भारत के मुताबिक, स्थिर भारत-चीन संबंध दोनों देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका असर एशिया और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर भी पड़ता है। डोभाल का चीन दौरा और विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाना है।