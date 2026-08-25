‘पहले सिर्फ लाठियां चलती थीं, अब 2 बार सोच रहा प्रशासन’, बिहार छात्र आंदोलन पर बोले प्रशांत किशोर

छात्रों से जुड़े मुद्दों के अलावा, प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार के प्रस्तावित 11 सैटेलाइट सिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ किसानों के आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आम परिवारों और मध्यम वर्गीय किसानों की जमीन को बहुत कम कीमत पर हथियाने और उसे बड़े उद्योगपतियों व बिल्डरों को सौंपने की एक साजिश है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन के लेन-देन पर एक साल की रोक लगा दी गई है, जिससे किसानों और आम जनता में भारी नाराजगी है। सरकार को इन नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और आम लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।