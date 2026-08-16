‘गाना गाइए और क्षेत्र में काम कीजिए, फालतू राजनीति मत कीजिए’, मनोज तिवारी पर प्रशांत किशोर का पलटवार

इससे पहले, बांकीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के बाद राज्य में सकारात्मक बदलाव शुरू हो गया है और जन सुराज पार्टी का मुख्य एजेंडा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि राज्य में एक व्यापक व्यवस्था बनाने के साथ-साथ पढ़े-लिखे युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने अपना यह संकल्प दोहराया कि अगर वे अगले दो वर्षों के भीतर तय मानकों के अनुसार शिक्षा और रोजगार के ठोस अवसर उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं, तो वे भविष्य में जनता से वोट नहीं मांगेंगे।