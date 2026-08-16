‘पेपर लीक की राजधानी बन गया बिहार’, 19 अगस्त को राजभवन के लिए मार्च करेंगे तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शायद ही कोई परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया ऐसी होती है, जिस पर पेपर लीक के आरोप न लगते हों। उन्होंने कहा कि चाहे 12वीं की परीक्षा हो या सरकारी नौकरी की भर्ती, बार-बार सवाल उठते हैं। तेजस्वी के मुताबिक, ऐसी स्थिति में राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और लगातार सामने आ रहे विवाद छात्रों की परेशानी बढ़ा रहे हैं।