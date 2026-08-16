‘सोनिया गांधी देश से बिना शर्त माफी मांगें’, वंदे मातरम् विवाद पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज की मांग

बीजेपी विधायक ने कहा कि वह यह पत्र किसी राजनीतिक पद के कारण नहीं बल्कि एक आम नागरिक, देशभक्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज के तौर पर लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् देश के स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस गीत ने आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का काम किया। ऐसे में इसके पूरे गायन को लेकर किसी तरह की आपत्ति या रोक की कोशिश शहीदों के बलिदान का अपमान है।