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‘वंदे मातरम’ विवाद पर अब बंगाल के सीएम की एंट्री, सोनिया गांधी पर बरसे शुभेन्दु अधिकारी, बोले- ‘पूरे बंगाल में गुस्सा, कांग्रेस माफी मांगे’

Suvendu Adhikari On Vande Mataram: वंदे मातरम विवाद पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने और तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ने को कहा।
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कोलकाता

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Anurag Animesh

Aug 16, 2026

Vande Mataram Controversy news

शुभेन्दु अधिकारी(फोटो-IANS)

Vande Mataram Controversy: ‘वंदे मातरम’ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी विवाद अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण संस्करण के गायन पर आपत्ति जताना राष्ट्रवाद और बंगाल के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान है। शुभेन्दु अधिकारी ने इस पूरे विवाद को कांग्रेस की कथित ‘तुष्टीकरण की राजनीति’ से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी से जुड़े इस घटनाक्रम को लेकर पूरे बंगाल में नाराजगी है।

'कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए'

शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस को ‘वंदे मातरम’ को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना ‘वंदे मातरम’ केवल एक गीत नहीं, बल्कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की ओर से पूर्ण ‘वंदे मातरम’ के गायन पर आपत्ति जताना राष्ट्रवाद और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान है।

यह तुष्टीकरण की राजनीति- शुभेन्दु अधिकारी

शुभेन्दु अधिकारी ने इस विवाद को कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी एक खास वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक, ‘वंदे मातरम’ को लेकर कांग्रेस का रुख इसी राजनीति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में ‘वंदे मातरम’ पहले से ही बीजेपी सरकार के प्रमुख सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी मुद्दों में शामिल रहा है। राज्य सरकार ने मई 2026 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की सभा के दौरान ‘वंदे मातरम’ के गायन को अनिवार्य करने का निर्देश दिया था। बाद में यह व्यवस्था मदरसों तक भी बढ़ाई गई।

कांग्रेस मुख्यालय के कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ के गायन को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी के बीच बातचीत और इशारों का एक वीडियो सामने आया।

बीजेपी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण संस्करण के गायन पर आपत्ति जताई और खरगे से इसे रोकने को कहा। वहीं, कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोनिया गांधी खरगे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने को लेकर उनसे बात कर रही थीं।

‘सोनिया गांधी देश से बिना शर्त माफी मांगें’, वंदे मातरम् विवाद पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज की मांग

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Updated on:

16 Aug 2026 03:50 pm

Published on:

16 Aug 2026 03:50 pm

Hindi News / National News / ‘वंदे मातरम’ विवाद पर अब बंगाल के सीएम की एंट्री, सोनिया गांधी पर बरसे शुभेन्दु अधिकारी, बोले- ‘पूरे बंगाल में गुस्सा, कांग्रेस माफी मांगे’

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