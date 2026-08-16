‘वंदे मातरम’ विवाद पर अब बंगाल के सीएम की एंट्री, सोनिया गांधी पर बरसे शुभेन्दु अधिकारी, बोले- ‘पूरे बंगाल में गुस्सा, कांग्रेस माफी मांगे’

Vande Mataram Controversy: ‘वंदे मातरम’ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जारी विवाद अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शुभेन्दु अधिकारी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘वंदे मातरम’ के पूर्ण संस्करण के गायन पर आपत्ति जताना राष्ट्रवाद और बंगाल के महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अपमान है। शुभेन्दु अधिकारी ने इस पूरे विवाद को कांग्रेस की कथित ‘तुष्टीकरण की राजनीति’ से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी से जुड़े इस घटनाक्रम को लेकर पूरे बंगाल में नाराजगी है।