DK Shivakumar: कावेरी जल विवाद के बीच डीके शिवकुमार बोले- ‘मेरी प्रार्थना कबूल हुई, 35 साल से लड़ रहा था’

DK Shivakumar News: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कोडागु जिले के भगंडेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की। मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि उनकी प्रार्थना कबूल हो गई है और 35 साल के संघर्ष के बाद उन्हें परिणाम मिला है। इस दौरान उन्होंने कावेरी जल विवाद पर भी राज्य का पक्ष रखा और कहा कि कर्नाटक को कानून का पालन करना होगा, लेकिन किसानों के हितों की रक्षा भी जरूरी है। मंदिर में पूजा के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिवकुमार ने कहा, 'मैंने यहां प्रार्थना की थी और मेरी प्रार्थना कबूल हुई है। मैं 35 साल से लड़ रहा था और मुझे परिणाम मिला है। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि वह 35 साल के संघर्ष और मिली सफलता के संदर्भ में किस खास उपलब्धि की बात कर रहे थे।