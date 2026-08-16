‘जब सिस्टम ही नहीं है तो ऑनलाइन परीक्षा क्यों करा रहे?’, अभिजीत दीपके ने क्लर्क भर्ती टेस्ट दोबारा कराने की मांग की

CJP संस्थापक ने दावा किया कि परीक्षा केंद्र के अंदर छात्रों ने जब तकनीकी समस्या को लेकर अधिकारियों से शिकायत की तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनके मुताबिक, छात्रों से कथित तौर पर कहा गया कि उनमें परीक्षा देने की समझ नहीं है। दीपके ने इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर अधिकारियों को छात्रों से ज्यादा समझ है तो उन्हें परीक्षा से पहले बेहतर कंप्यूटर और काम करने वाले कीबोर्ड-माउस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि छात्रों को तकनीकी खामियों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए।