‘अब्दुल को बीजेपी के लोगों ने पीटा, बचाने आए पिता को भी मारा, गई जान’, CJP प्रवक्ता सौरव दास का गंभीर आरोप

CJP Volunteer Abdul Father Death Saurav Das Allegation: पश्चिम बंगाल में एक 26 वर्षीय कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सदस्य के पिता की मौत को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि संगठन के सदस्य अब्दुल को उसके घर पर पीटा गया। जब उसके पिता उसे बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। बाद में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई।