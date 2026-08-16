सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा दावा- पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे

उन्होंने कहा कि गुटबाजी और टिकट बंटवारे को बाद में देखा जाएगा, पहले कांग्रेस को चुनाव जिताना जरूरी है। रंधावा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर दबाने की कोशिशों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव में काम करने वालों को भविष्य में जवाबदेही का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल बातों से काम नहीं चलता और मुख्यमंत्री को अपने काम के आधार पर जनता के सामने जवाब देना चाहिए।