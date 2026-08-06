लुधियाना कांग्रेस कार्यक्रम में हाई-वोल्टेज ड्रामा, राजा वडिंग की टिप्पणी से गरमाई सियासत

Congress Internal Conflict: पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह और गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के कार्यक्रमों में विभिन्न गुटों के बीच छींटाकशी और नारेबाजी से तनाव बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि यह सब प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल की मौजूदगी में हो रहा है। हालांकि, प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल ने अनुशासनहीनता करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके बावजूद पार्टी की बैठकों में लगातार हंगामे की स्थिति बन रही है।