Hit And Run Case: जिस बेटी ने समाजसेवा का सपना देखा, उसे सड़क हादसे ने छीन लिया, सूरत में छात्रा की मौत

सूरत। सिविल अस्पताल के पास बने ब्रिज पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। हादसे में 22 वर्षीय छात्रा स्नेहा धोड़ी की मौत हो गई। स्नेहा इलेक्ट्रिक मोपेड से कॉलेज जा रही थी, तभी एक कार चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद छात्रा सड़क पर गिर गई, लेकिन कार चालक रुकने के बजाय मौके से फरार हो गया। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल स्नेहा को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है।