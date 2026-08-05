सात समंदर दूर बैठे पति-पत्नी का वीडियो कॉल पर तलाक

मामले के अनुसार सूरत के महिधरपुरा के निवासी का वर्ष 2015 में सूरत केे उत्राण क्षेत्र निवासी महिला से विवाह हुआ था। शुरुआती वर्षों में दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे। आए दिन ही खटपट होने लगी, जिससे दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ने लगीं। इसी वजह से मार्च 2023 से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और अलग रहने लगे। बाद में रोजगार के सिलसिले में पति सिएरा लियोन और पत्नी कनाडा चली गई। दोनों ने स्थायी रूप से अलग होने का फैसला किया और सूरत फैमिली कोर्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए तलाक का दावा दायर कर दिया।