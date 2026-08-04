सऊदी अरब के नज्रान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का दावा, हूतियों ने ली जिम्मेदारी

Saudi Arabia Najran Airport Attack: यमन के ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के नज्रान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला कर एक संवेदनशील ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि, सऊदी अरब की ओर से इस कथित हमले की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने टेलीग्राम पर जारी बयान में हमले की जिम्मेदारी ली। हाल ही में सना और अभा एयरपोर्ट पर हुए हमलों के बाद सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच सीमा पर तनाव और संघर्ष काफी बढ़ गया है।