अमेरिका क्यों बंद करने जा रहा है 5 देशों में अपने राजनयिक मिशन? जानिए वजह

एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले सप्ताह के अंत में कांग्रेस की कुछ समितियों को इस संबंध में जानकारी दी। कांग्रेस को दी गई जानकारी के मुताबिक, विदेश विभाग ग्रेनाडा के सेंट जॉर्ज स्थित दूतावास, जापान के नागोया, इंडोनेशिया के मेडन और कनाडा के विनिपेग स्थित वाणिज्य दूतावासों के साथ-साथ कैमरून के डौआला स्थित दूतावास के ब्रांच ऑफिस को बंद करने का इरादा रखता है। यह कदम उन चर्चाओं के बाद उठाया गया है, जो पिछले वर्ष की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा ली गई थीं।