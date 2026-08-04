पीओके में विरोध प्रदर्शनों की कवरेज पर पाकिस्तान में रोक

पीओके (PoK) में जारी विरोध प्रदर्शनों की खबरों को दबाने के लिए पाकिस्तान (Pakistan) ने अब डिजिटल सेंसरशिप (Digital Censorship) को हथियार बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीओके में अशांति, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और बढ़ते जन असंतोष की खबरें प्रकाशित करने वाले कई स्थानीय और क्षेत्रीय समाचार वेबसाइटों की पहुंच सीमित कर दी गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रसारण मंच भी पाकिस्तान के कई हिस्सों में उपलब्ध नहीं हैं। जिन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है, उनमें पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़े चैनल, साथ ही सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों के यूट्यूब चैनल भी शामिल हैं। खबर है कि पीओके में आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 67 हो गया है। पीओके में विरोध प्रदर्शनों की जो आग भड़क रही है, उसका कवरेज भी पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता।