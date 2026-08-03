इज़रायली सेना का बड़ा दावा, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर महमूद फताइर को किया ढेर

फिलिस्तीनी आतंकी संगठन (Hamas) द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इज़रायल पर किए गए घातक हमले के बाद इजरायली सेना ने गाज़ा में सैन्य अभियान शुरू किया। इसका प्रमुख लक्ष्य हमास का पूर्ण निरस्त्रीकरण है। इज़रायल का मानना है कि हमास की सैन्य क्षमता को खत्म किए बिना उनके देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले हमास ने अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की गाज़ा शांति योजना के तहत निरस्त्रीकरण पर सहमति जताई है। बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा के अनुसार हमास और अन्य सशस्त्र गुट पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए सहमत हो गए हैं। समझौते में हथियारों को चरणबद्ध तरीके से फिलिस्तीनी तकनीकी समिति (नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाज़ा) को सौंपना शामिल है। पहले पुलिस हथियार, फिर भारी हथियार, सुरंगें, गोदाम और उत्पादन स्थल जमा किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल इसकी निगरानी करेगा। इसके बदले इज़रायली सेना धीरे-धीरे गाज़ा से वापस हटेगी। हमास ने कहा कि यह प्रक्रिया इज़रायल द्वारा हमले रोकने और वापसी पर निर्भर है। हालांकि इज़रायल ने संदेह व्यक्त किया है और हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण से पहले सेना वापस नहीं हटाने का इरादा जताया है।