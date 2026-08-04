डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी – ‘ईरान के पास आखिरी मौका’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा हमलों के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर ईरान पर हमलों को रोक दिया है, पर ऐसा कब तक के लिए है, फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी बीच अब ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे दी है।