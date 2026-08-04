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डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी – ‘ईरान के पास आखिरी मौका’

Iran-US Conflict: ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक बड़ी धमकी दी है। क्या कहा ट्रंप ने? आइए नज़र डालते हैं।
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भारत

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Tanay Mishra

Aug 04, 2026

Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप (Photo - Video screenshot)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा हमलों के बाद स्थिति गंभीर हो गई है। हालांकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर ईरान पर हमलों को रोक दिया है, पर ऐसा कब तक के लिए है, फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसी बीच अब ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दे दी है।

'ईरान के पास आखिरी मौका'

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकाया है। ट्रंप ने कहा, "ईरान से बातचीत चल रही है। इसके लिए ईरान ने ही रिक्वेस्ट की थी। ईरान के पास आखिरी मौका है। ईरान के लिए एक अच्छा दस्तावेज़ (डील) साइन करने का यह आखिरी मौका है।"

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World News in Hindi

Updated on:

04 Aug 2026 12:15 am

Published on:

04 Aug 2026 12:15 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी धमकी – ‘ईरान के पास आखिरी मौका’

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