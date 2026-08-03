होर्मुज स्ट्रेट पर नया रास्ता तैयार कर रहे ईरान और ओमान, अंतिम चरण में पहुंची बातचीत

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत सोमवार से शुरू होगी। उनका दावा है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और कतर ने अमेरिका से संभावित सैन्य कार्रवाई टालने का अनुरोध किया है, क्योंकि समझौते की संभावना बनी हुई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पहले होर्मुज स्ट्रेट को लेकर समझौता हो सकता है और उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने भी प्रस्तावित अमेरिकी हमलों को रोकने के लिए बातचीत का रास्ता चुना है।