समुद्र के रास्ते तैरकर स्पेन के अंदर घुस रहे थे 60,000 लोग, 57 की डूबकर दर्दनाक मौत

घटना के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज खुद सेउटा पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। सांचेज ने कहा कि अवैध माइग्रेशन से निपटने के लिए यूरोपीय देशों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के नियमों का पालन जरूरी है और इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार का कहना है कि स्पेन लगातार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से हालात अचानक बिगड़ गए।