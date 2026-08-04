हॉर्मुज में फिर हमला! ओमान तट के पास कार्गो शिप को बनाया निशाना, UKMTO ने जारी किया अलर्ट

Strait of Hormuz Attack: होर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओमान के अल खासब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में एक कार्गो शिप के प्रोजेक्टाइल की चपेट में खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने घटना की पुष्टि की है। UKMTO के अनुसार, संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि, घटना के बारे में फिलहाल विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। UKMTO ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी जहाजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा है।