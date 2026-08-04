Donald Trump Tariff News: सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद ट्रंप का नया दांव! 25 राज्यों ने खोला कानूनी मोर्चा, टैरिफ पर फिर घमासान

US Supreme Court Tariff Ruling: अमेरिका में आयात शुल्क (टैरिफ) को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए टैरिफ के खिलाफ 25 राज्यों ने संघीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। राज्यों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले जिन आयात शुल्कों को अवैध ठहराया जा चुका था, उनकी भरपाई के लिए अब नए कानूनी रास्ते का सहारा लिया जा रहा है।