बैलिस्टिक मिसाइल लॉक्ड थी, यूक्रेन पर हमला करने वाला था ईरान, जानें आखिरी वक्त पर क्यों रुका ऑपरेशन?

ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई ने सरकारी चैनल प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने यूक्रेन के तीन इलाकों को निशाना बनाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि यह एक गलती थी, तो हमने उनके दावे की जांच करने के लिए अपनी कार्रवाई रोक दी। अगर यह गलती भी थी, तब भी इसकी भरपाई होनी चाहिए।