ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं नहीं! अमेरिका का बड़ा दावा

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर सामने आई थी, जबकि उनके बेटे और उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लंबे समय तक उनकी हालत को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगती रहीं। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। लेकिन अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बताया कि मोजतबा खामेनेई न केवल जीवित हैं, बल्कि ईरान के अहम सरकारी और राजनीतिक मामलों में तेजी से सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं।