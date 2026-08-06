Gujarat News: समुद्र की लहरों की तरह हिल रहा था कुएं का पानी, वैज्ञानिकों ने जांच के बाद घटना को बताया प्राकृतिक

जिला कलक्टर स्वप्निल खरे ने बताया कि भू-वैज्ञानिकों की टीम ने स्थल का निरीक्षण कर पुष्टि की है कि बारिश के कारण जमीन के अंदर छोटे एक्विफर (Aquifer) में हवा फंस गई थी। उसी हवा की गति के कारण पानी में हलचल दिखाई दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना का भूकंप से कोई संबंध नहीं है और पिछले दिनों गुजरात में किसी भी प्रकार की सीस्मिक गतिविधि दर्ज नहीं की गई है। जिला कलक्टर ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने और एहतियात के तौर पर कुएं से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।