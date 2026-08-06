राजस्थान में IMD का अलर्ट: 7 से 9 अगस्त तक भारी बारिश के आसार, श्रीगंगानगर से गुजर रही मानसून ट्रफ का असर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 6 से 7 अगस्त से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 6 अगस्त को भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कई जगह मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं 7 से 10 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 7 से 9 अगस्त के बीच भरतपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश हो सकती है।