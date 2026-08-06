जोड़ों…आठ गांवों में 16 किलोमीटर लंबी सड़कों का होगा निर्माण

मेगा हाइवे से कोटड़ी तक 2 किमी सड़क स्वीकृ़त

लबान. ग्राम पंचायत घाट का बराना के कोटड़ी गांव को मेगा हाइवे से जोड़ने वाली 2 किलोमीटर संपर्क सड़क की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। सड़क लंबे समय से जर्जर होने के कारण आवागमन में परेशानी हो रही थी। इसकी मांग ग्रामीण और जनप्रतिनिधि लंबे समय से कर रहे थे। स्वीकृति मिलने पर सरपंच कृष्ण मुरारी मीणा, पूर्व सरपंच संदीप जैन सहित ग्रामीणों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल व अन्य जनप्रतिनिधियों का आभार जताया। इससे पहले बाबा छप्पन जी महाराज तक सड़क भी स्वीकृत हो चुकी है, जिससे गांव के विकास को नई गति मिलेगी।