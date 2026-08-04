Gujarat Teacher News: प्रधानाध्यापक बनने का मौका, एचटीएटी परीक्षा 4 अक्टूबर को, 11 अगस्त से कर सकेंगे आवेदन

प्रश्न पत्र दो भागों में विभाजित रहेगा। पहले भाग में 50 प्रश्न शामिल होंगे, जबकि दूसरे भाग में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को कुल 135 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर देने पर किसी प्रकार की नकारात्मक अंक प्रणाली लागू नहीं होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने का अवसर मिलेगा। परीक्षा में भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा।