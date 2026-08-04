Gujarat Teacher News: प्रधानाध्यापक बनने का मौका, एचटीएटी परीक्षा 4 अक्टूबर को, 11 अगस्त से कर सकेंगे आवेदन

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सूरत। गुजरात राज्य परीक्षा बोर्ड ने राज्य की प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए ली जाने वाली हेड टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट (एचटीएटी) संदर्भ अधिसूचना जारी की है। इस परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों को पदोन्नति दी जाएगी। परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 11 से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 27 अगस्त तक फीस जमा करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
गुजरात बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र भरने के साथ आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) के आधार पर आयोजित की जाएगी।
प्रश्न पत्र दो भागों में विभाजित रहेगा। पहले भाग में 50 प्रश्न शामिल होंगे, जबकि दूसरे भाग में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को कुल 135 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर देने पर किसी प्रकार की नकारात्मक अंक प्रणाली लागू नहीं होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने का अवसर मिलेगा। परीक्षा में भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े विषयों को शामिल किया जाएगा।
एचटीएटी परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री के साथ बीएड, डीएलएड या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए शिक्षण अनुभव की शर्त भी लागू रहेगी।
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंक सीमा 55 प्रतिशत निर्धारित की गई है। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले पात्रता, अनुभव, आवश्यक दस्तावेज और अन्य सभी शर्तों को अधिसूचना में ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।
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