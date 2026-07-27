Surat Crime News: स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, संचालिका समेत 4 गिरफ्तार

गौरतलब है कि सूरत शहर में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटा वराछा इलाके के एक होटल में छापा मारा था। उत्राण थाना पुलिस ने होटल सिटी पैलेस से दो विदेशी युवतियों को मुक्त कराया और होटल संचालक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार होटल में विदेशी युवतियों को बुलाकर ग्राहकों को अनैतिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, नकदी सहित करीब 1.8 लाख रुपए का सामान जब्त किया गया। गौरतलब है कि पुलिस को लंबे समय से होटल में अवैध गतिविधियां चलने की सूचना मिल रही थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।