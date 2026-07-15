15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Gujarat lawyer Arrested: इंसाफ की लड़ाई में टूटा भरोसा, नाबालिग पीड़िता के मामले में वकील पर गंभीर आरोप

Gujarat crime news : न्याय दिलाने का झांसा देकर एक वकील ने ही 13 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। गरीबी की आड़ में रची गई इस खौफनाक साजिश और आरोपी के चौंकाने वाले आपराधिक इतिहास ने पूरे कानूनी सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

सूरत

image

Manoj Vashisth

Jul 15, 2026

Gujarat lawyer arrested

Gujarat lawyer arrested : न्याय दिलाने वाला वकील खुद पहुंचा सलाखों के पीछे (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Minor victim case Gujarat: गुजरात के सूरत से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत और न्याय व्यवस्था दोनों को शर्मसार कर दिया है। यहां एक 13 वर्षीय नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को कानूनी मदद देने के बहाने एक वकील ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी वकील को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

यह खबर अभी अपडेट हो रही है

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Jul 2026 10:45 am

Published on:

15 Jul 2026 10:45 am

Hindi News / National News / Gujarat lawyer Arrested: इंसाफ की लड़ाई में टूटा भरोसा, नाबालिग पीड़िता के मामले में वकील पर गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पति ने सरेआम की पत्नी की हत्या, पत्थर से किया वार फिर चाकू से काटा गला, मामूली विवाद के चलते उठाया कदम

Breaking News
राष्ट्रीय

पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज, दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के घर पहुंचे भूपेश बघेल और प्रताप सिंह बाजवा

partap singh bajwa, kc venugopal congress, punjab politics latest updates
नई दिल्ली

नितिन गडकरी बोले-नहीं चाहिए एथेनॉल तो खरीदें शुद्ध पेट्रोल, लेकिन देना होगा ज्यादा पैसा

Ethanol
राष्ट्रीय

Kamduni Case: ‘ममता बनर्जी ने बलात्कारियों को छोड़ दिया’, इंसाफ मांगने सीएम शुभेन्दु अधिकारी के पास पहुंचा पीड़िता का परिवार

Kamduni Gangrape Verdict, Bengal Crime News, West Bengal Chief Minister
राष्ट्रीय

‘मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले का सरकार करेगी सम्मान’ तसलीमा नसरीन की कोलकाता वापसी पर TMC का वार

TMC MLA Akhruzzaman
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.