Gujarat lawyer Arrested: इंसाफ की लड़ाई में टूटा भरोसा, नाबालिग पीड़िता के मामले में वकील पर गंभीर आरोप

Minor victim case Gujarat: गुजरात के सूरत से एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत और न्याय व्यवस्था दोनों को शर्मसार कर दिया है। यहां एक 13 वर्षीय नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को कानूनी मदद देने के बहाने एक वकील ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी वकील को सलाखों के पीछे भेज दिया है।