भारतीय रेलवे का नया कीर्तिमान: गुजरात में स्टेशन पर 9 घंटे में बना देश का पहला हाईटेक RUB, जानें कैसा तैयार हुआ ब्रिज

आरयूबी निर्माण के दौरान ट्रैक कट एंड कवर मेथड का उपयोग किया गया। स्टील आर्च तकनीक से पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए सब-वे बनाया गया। सबसे पहले सर्वे और खुदाई की गई, जिसके बाद ग्रेन्यूलर सब बेस (जीएसबी) बिछाया, क्रेन की मदद से मजबूत एम 50 ग्रेड के आरसीसी फूटिंग रखे गए और फिर स्टील शीट को बोल्ट के जरिए जोड़ा गया। भारी स्ट्रक्चर को उठाने के लिए बड़ी क्रेन और खुदाई करने के लिए जेसीबी मशीनों का उपयोग किया। 9 घंटे चले काम में 175 से अधिक रेलवे मंडल एवं एलएंडटी के अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे।