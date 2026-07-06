Gujarat Rain: रेड अलर्ट के बीच दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश, सूरत में 4 इंच बरसा पानी, करंट से 2 की मौत

सूरत। दक्षिण गुजरात में मानसून का रौद्र रूप सोमवार को भी देखने को मिला। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी और डांग जिलों में दिनभर मूसलाधार बारिश होती रही। सबसे ज्यादा असर सूरत शहर में दिखाई दिया, जहां शाम के समय महज दो घंटे में करीब चार इंच बारिश दर्ज होने से सड़कें दरिया बन गईं। कई आवासीय सोसायटियों और निचले इलाकों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।