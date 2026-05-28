सीली गांव में गूंजी आदिवासी अस्मिता की आवाज, बड़े जन आंदोलन की तैयारी



कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज का संघर्ष हमेशा जंगल, जमीन और जल के अधिकारों के लिए है। विकास के नाम पर आदिवासियों के शोषण का आरोप भी लगाया गया। संविधान में मिले अधिकारों और प्रदेश की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई।इस दौरान आदिवासी बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और तुर-तारपा की धुन पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में किलवनी पंचायत की सरपंच प्रमिला बेन, जिला सदस्य अमृत वरथा, उप सरपंच अजित भाई सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम प्रदेश की 26 पंचायतों और 71 गांवों में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का समापन सामूहिक भोजन के साथ हुआ।