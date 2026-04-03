2027 में पटरियों पर दौड़ेगी स्वदेशी बुलेट ट्रेन, सूरत से वापी के बीच भरेगी रफ्तार

देश में रफ्तार के सपनों को आकार देने वाली नई कहानी अंतिम क्षणों में पहुंच गई है। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन मार्च 2027 तक तैयार हो जाएगी। रेल मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के उस विश्वास का प्रतीक है, जो अब पटरियों पर दौडऩे को तैयार है। बेंगलूरु स्थित बीईएमएल में दो बुलेट ट्रेन तैयारी की जा रही है। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी ने बीईएमएल को ट्रेन के डिज़ाइन, निर्माण और उसे शुरू करने की ज़िम्मेदारी सौंपी थी।