धर्मेंद्र प्रधान की एक टिप्पणी और भड़क गई कांग्रेस! जयराम रमेश ने सीधे संसद में दे दिया ‘विशेषाधिकार नोटिस’

Jairam Ramesh(Image-ANI)
Jairam Ramesh Privilege Notice Dharmendra Pradhan: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि संसदीय स्थायी समिति पर उनकी टिप्पणी संसद और उसकी समितियों की गरिमा को कम करने के बराबर है। कांग्रेस सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। इस नोटिस को राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को विचारार्थ भेजा गया है। यह घटनाक्रम नीट-यूजी 2026 परीक्षा को लेकर बढ़े राजनीतिक विवाद के बीच आया है, जिसमें पेपर लीक के आरोप लगे थे और उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी।
जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने राज्य परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 187 के तहत एक नोटिस प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा, 'मैंने संसद और संसदीय समितियों की गरिमा को कम करने के आरोप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ राज्य परिषद में कार्य प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के नियम 187 के तहत विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया है।'
उन्होंने आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां उस समय की गईं जब मंत्री शिक्षा मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की अध्यक्षता कर रहे थे, जो देश भर में लाखों युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है।
विशेषाधिकार नोटिस प्रधान द्वारा NEET-UG 2026 परीक्षा के पेपर लीक मामले पर एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई टिप्पणियों से संबंधित है, जब उनसे शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा गया था।
नोटिस के मुताबिक, प्रधान ने कहा था, मैं संसद की स्थायी समिति की आपत्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई)/राधाकृष्णन समिति के बारे में बात करूंगा। संसद की स्थायी समिति में विपक्ष के सदस्य हैं। वे एक खास तरीके से लिखते हैं, यह आप भी जानते हैं। इसलिए, मैं स्थायी समिति पर कुछ नहीं बोलूंगा।
रमेश ने इन टिप्पणियों को अत्यंत निंदनीय और बेहद अपमानजनक बताते हुए कहा कि इनसे संसदीय संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने तर्क दिया कि संसदीय समितियां संसद का ही विस्तार हैं और इन्हें अक्सर मिनी-संसद कहा जाता है, साथ ही उन्होंने कहा कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मूलभूत सिद्धांत है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि ये टिप्पणियां संसद, संसदीय समितियों, सभी राजनीतिक दलों से गठित संसदीय समिति के सदस्यों और स्वयं भारत के संवैधानिक लोकतंत्र के प्रति उनकी अवमानना को स्पष्ट रूप से दर्शाती और प्रकट करती हैं।
जयराम रमेश ने यह भी आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों ने स्थायी समिति संस्था की प्रतिष्ठा और रुतबे को जानबूझकर कम किया और संसदीय पैनलों के सदस्यों पर बेईमान इरादों का आरोप लगाने के बराबर है।
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