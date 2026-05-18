धर्मेंद्र प्रधान की एक टिप्पणी और भड़क गई कांग्रेस! जयराम रमेश ने सीधे संसद में दे दिया ‘विशेषाधिकार नोटिस’

Jairam Ramesh Privilege Notice Dharmendra Pradhan: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राज्यसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि संसदीय स्थायी समिति पर उनकी टिप्पणी संसद और उसकी समितियों की गरिमा को कम करने के बराबर है। कांग्रेस सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। इस नोटिस को राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को विचारार्थ भेजा गया है। यह घटनाक्रम नीट-यूजी 2026 परीक्षा को लेकर बढ़े राजनीतिक विवाद के बीच आया है, जिसमें पेपर लीक के आरोप लगे थे और उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी।