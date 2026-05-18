‘तो कभी राजनीति में नहीं आती’: करारी हार के स्वप्रा बर्मन का छलका दर्द, सरकारी नौकरी छोड़ लड़ा था चुनाव

TMC Candidate Swapna Barman: एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त एथलीट स्वप्ना बर्मन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के टिकट पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़कर बुरी तरह हार गई हैं। अब वे अपने इस फैसले पर पछतावा जता रही हैं। स्वप्ना ने कहा, 'मुझे नहीं पता था कि राजनीति में इतना दर्द है। नहीं तो मैं राजनीति में आती ही नहीं।' स्वप्ना अब राजनीति से दूर रहने और खेल पर फिर से फोकस करने के बारे में सोच रही हैं।