बंगाल में एक्शन में शुभेन्दु अधिकारी! अभिषेक बनर्जी के बाद अब कई बड़े TMC नेताओं की सुरक्षा हटाई गई

राज्य में सत्ता संभालने के बाद भाजपा सरकार ने सबसे पहले वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू की थी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में कटौती की थी। उनका जेड प्लस सुरक्षा कवर हटाने के साथ-साथ विशेष पायलट कार सुविधा भी बंद कर दी गई थी। इसके अलावा, कालीघाट स्थित आवास और कैमैक स्ट्रीट स्थित कार्यालय के बाहर तैनात अतिरिक्त पुलिस बल भी वापस ले लिया गया था।