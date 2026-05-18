‘कॉकरोच जनता पार्टी’ में शामिल हुईं महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद, विवादित पोस्ट पर भड़की BJP

TMC Mahua Moitra Kirti Azad Cockroach Janta Party: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा और पूर्व क्रिकेटर व टीएमसी नेता कीर्ति आजाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' में शामिल हो गए है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्या कांत के युवाओं को 'कॉकरोच' कहे जाने वाले विवादास्पद बयान के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का ऐलान किया गया। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी इस विवादित पोस्ट पर भड़क गई है। बीजेपी ने दोनों ​टीएमसी सांसद पर हमला बोला है।