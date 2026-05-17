कर्नाटक में फिर भड़की हिजाब की आग! सिद्धारमैया सरकार के फैसले पर BJP का बड़ा हमला

Karnataka Hijab Row: कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब को लेकर घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धारमैया सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने रविवार को कर्नाटक सरकार पर हिजाब और भगवा शॉल के मुद्दे पर उसके रुख को लेकर तीखा हमला किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम तुष्टीकरण के समान है। बीजेपी विधायक ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के दौरान की गई कोई भी कार्रवाई अदालत की अवमानना ​​के बराबर हो सकती है।