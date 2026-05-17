बेंगलुरु से मुंबई के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान

Vande Bharat Sleeper Bengaluru Mumbai Route: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक की कई लंबे समय से लंबित रेलवे मांगों को अब त्वरित बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ी हुई फंडिंग सहायता के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।