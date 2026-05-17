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बेंगलुरु से मुंबई के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। इसके अलावा, बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 17, 2026

Vande Bharat Sleeper

Vande Bharat Sleeper

Vande Bharat Sleeper Bengaluru Mumbai Route: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक की कई लंबे समय से लंबित रेलवे मांगों को अब त्वरित बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ी हुई फंडिंग सहायता के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। इसके अलावा, बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। वैष्णव ने कहा कि कर्नाटक के लिए रेलवे फंडिंग में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य भर में प्रमुख रेल परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने में मदद मिली है।

61 रेलवे स्टेशनों के लिए 2160 करोड़ रुपये

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक में 61 रेलवे स्टेशनों का 2,160 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से नौ स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं। प्रमुख परियोजनाओं में, बेंगलुरु छावनी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 485 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, जबकि यशवंतपुर स्टेशन का 367 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है।

2014 के बाद से कर्नाटक में 1,750 किमी नई रेलवे लाइनों का निर्माण

नेटवर्क विस्तार पर प्रकाश डालते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से कर्नाटक में लगभग 1,750 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतीपूर्ण हसन-मंगलुरु रेलवे खंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और वर्तमान में परीक्षण चल रहा है।

वैष्णव ने आगे कहा कि कर्नाटक वर्तमान में 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करता है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु-मंगलुरु मार्ग पर परीक्षण प्रगति पर है और इससे मडगांव तक तटीय क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।

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Published on:

17 May 2026 05:34 pm

Hindi News / National News / बेंगलुरु से मुंबई के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान

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