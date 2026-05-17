बेंगलुरु से मुंबई के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान

Vande Bharat Sleeper
Vande Bharat Sleeper Bengaluru Mumbai Route: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच बहुप्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्री ने बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक की कई लंबे समय से लंबित रेलवे मांगों को अब त्वरित बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ी हुई फंडिंग सहायता के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तरी कर्नाटक की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। इसके अलावा, बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर सेवा जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। वैष्णव ने कहा कि कर्नाटक के लिए रेलवे फंडिंग में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य भर में प्रमुख रेल परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने में मदद मिली है।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कर्नाटक में 61 रेलवे स्टेशनों का 2,160 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें से नौ स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं। प्रमुख परियोजनाओं में, बेंगलुरु छावनी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 485 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, जबकि यशवंतपुर स्टेशन का 367 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है।
नेटवर्क विस्तार पर प्रकाश डालते हुए रेल मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से कर्नाटक में लगभग 1,750 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतीपूर्ण हसन-मंगलुरु रेलवे खंड पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और वर्तमान में परीक्षण चल रहा है।
वैष्णव ने आगे कहा कि कर्नाटक वर्तमान में 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करता है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु-मंगलुरु मार्ग पर परीक्षण प्रगति पर है और इससे मडगांव तक तटीय क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है।
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