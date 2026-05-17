ओडिशा पुलिस की बड़ी छापेमारी: 1771 आरोपी गिरफ्तार, 3000 KG गांजा, 20 देसी बंदूकें, 966 गाड़ियां जब्त

3000 किलो गांजा जब्त
Odisha Police Raid: ओडिशा पुलिस ने 12 से 16 मई तक चले ‘ऑपरेशन क्लीन’ में राज्यभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,771 अपराधियों और 190 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान 3,026 किलो गांजा, 20 अवैध हथियार, 19 जिंदा कारतूस और 179 गाड़ियां जब्त की गईं। अवैध खनन, हथियार तस्करी और ड्रग नेटवर्क पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। वहीं 966 नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई कर 1.89 करोड़ रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (DGP) योगेश बहादुर खुरानिया के कड़े निर्देश पर राज्य के सभी पुलिस रेंज में एक विशेष अभियान चलाया गया, जो 12 मई से 16 मई तक चला। इस पांच दिन के अभियान में जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस कमिश्नरों ने खुद कमान संभाली। इस एक्शन का मुख्य मकसद पेंडिंग गैर-जमानती वारंट (NBWs) को तामील करना, फरार आरोपियों को दबोचना और नशे के काले कारोबार की कमर तोड़ना था।
पुलिस ने नशे के खिलाफ जो जाल बिछाया, उसमें बड़े-बड़े तस्कर फंस गए। इस पूरे अभियान में 3,026 किलो और 702 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। इसमें सबसे बड़ी कामयाबी साउथ-वेस्टर्न रेंज को मिली, जहां अकेले 1,943 किलो गांजा पकड़ा गया। इसी बीच, ओडिशा पुलिस ने सड़कों पर मौत बनकर दौड़ने वाले शराबी ड्राइवरों पर भी शिकंजा कसा। कुल 966 नशेड़ी चालकों को पकड़कर उनकी गाड़ियां सीज कर दी गईं। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों से पुलिस ने कुल 1.89 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना वसूला है, जिसमें वेस्टर्न रेंज ने सबसे ज्यादा 53.38 लाख रुपये वसूले।
अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने 136 केस ठोक दिए। इस कार्रवाई में मिट्टी, बालू और पत्थर ढोने वाले 179 हाइवा, डंपर, ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों को जब्त कर लिया गया। अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ रेड मारी। इस दौरान 13 लोग दबोचे गए और उनके पास से 20 अवैध हथियार, पिस्तौल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साउथ रेंज ने अकेले 11 अवैध हथियार बरामद कर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके अलावा, अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने गाड़ियों से 33 मवेशियों को भी रेस्क्यू किया है। ओडिशा पुलिस का कहना है कि सूबे से माफिया राज को खत्म करने के लिए ऐसे कड़े अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
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