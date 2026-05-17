ओडिशा पुलिस की बड़ी छापेमारी: 1771 आरोपी गिरफ्तार, 3000 KG गांजा, 20 देसी बंदूकें, 966 गाड़ियां जब्त

अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने 136 केस ठोक दिए। इस कार्रवाई में मिट्टी, बालू और पत्थर ढोने वाले 179 हाइवा, डंपर, ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों को जब्त कर लिया गया। अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ रेड मारी। इस दौरान 13 लोग दबोचे गए और उनके पास से 20 अवैध हथियार, पिस्तौल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। साउथ रेंज ने अकेले 11 अवैध हथियार बरामद कर अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके अलावा, अवैध मवेशी तस्करी के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने गाड़ियों से 33 मवेशियों को भी रेस्क्यू किया है। ओडिशा पुलिस का कहना है कि सूबे से माफिया राज को खत्म करने के लिए ऐसे कड़े अभियान आगे भी जारी रहेंगे।