Ferozepur News: चुनाव लड़ रही बीजेपी नेता के घर जिस्म का धंधा! चार महिलाओं समेत सात गिरफ्तार, पार्टी को बदलना पड़ा उम्मीदवार

सब-इंस्पेक्टर अर्शदीप सिंह के अनुसार, बस्ती सुनवां इलाके में सोमा के घर से अवैध रूप से देहव्यापार चलाने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम ने छापेमारी की और सात लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में सोमा के अलावा अनु (बस्ती आवा), प्रकाश कौर (हनुमानगढ़), राज कुमार (हाजी बेटू गांव), गौरव कुमार (जलालाबाद), बलकार सिंह (बस्ती शेखांवाली) और ज्योति (बस्ती सुनवां) शामिल हैं। सभी पर Immoral Traffic (Prevention) Act के तहत मामला दर्ज किया गया है।