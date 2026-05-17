Paper Leak पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, पूछा- बार-बार क्यों हो रहा है छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ?

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस कड़े रुख के बाद पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि वे इस संवेदनशील विषय को ठंडे बस्ते में नहीं जाने देंगे। आगामी संसदीय सत्र में इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाने की रणनीति तैयार की जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई कैबिनेट से सीधे तौर पर जवाब मांगा जाएगा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह करोड़ों युवाओं के सपनों की सरेआम हत्या है। यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से बर्खास्त नहीं किया गया और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो देशव्यापी स्तर पर सड़क से लेकर संसद तक एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया जाएगा।