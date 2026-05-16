NEET लीक कांड में आया नया मोड़: CBI की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बीच NTA को मिले दो नए ज्वाइंट सेक्रेटरी

गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट-यूजी परीक्षा के बाद पेपर लीक की गंभीर शिकायतें सामने आई थीं, इसके बाद इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इस पूरी घटना ने परीक्षा देने वाले करीब 23 लाख छात्रों के भविष्य को अधर में लटका दिया। इस बीच, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नीट अभ्यर्थी ऋतिक मिश्रा की दुखद मौत की खबर ने देश को हिला कर रख दिया। ऋतिक तीसरी बार परीक्षा की तैयारी कर रहा था और पेपर रद्द होने व री-एग्जाम की अनिश्चितता के चलते गहरे मानसिक तनाव में था। इस घटना के बाद मशहूर शिक्षक 'खान सर' लाइव मीडिया के सामने भावुक हो गए और उन्होंने रोते हुए छात्रों का दर्द बयां किया। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसे 'सिस्टम द्वारा की गई हत्या' करार दिया था। इस बढ़ते दबाव और जनाक्रोश के बीच यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया है।