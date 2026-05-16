Silver News: चांदी को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इंपोर्ट के लिए अब लाइसेंस लेना जरुरी

Rule On Silver Import: भारत सरकार ने चांदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को फैसला लिया कि अब चांदी का आयात 'प्रतिबंधित श्रेणी' में रखा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कोई भी कारोबारी या कंपनी बिना सरकारी अनुमति के चांदी आयात नहीं कर सकेगी। अब तक चांदी का आयात फ्री कैटेगरी में था, यानी ज्यादा पाबंदियां नहीं थीं। सोने के बाद अब चांदी को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बदले हुए नियमों के तहत, चांदी की छड़ें, बिना गढ़ी चांदी और सेमी-मैन्युफैक्चर्ड चांदी के कई फॉर्म, जिसमें पाउडर के रूप में चांदी भी शामिल है, के इंपोर्ट के लिए अब सरकारी मंजूरी अनिवार्य होगी।