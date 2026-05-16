NEET Paper Leak: बीजेपी,आरएसएस और इनके बिठाए प्रोफेसर्स के नेक्सस का नतीजा- राहुल गांधी

राहुल गांधी का यह आरोप ऐसे समय में आया है जब देश के कोने-कोने से छात्र और उनके अभिभावक चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतर कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि वर्तमान सरकार ने देश के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर अपनी विचारधारा वाले लोगों को काबिज कर दिया है। मेरिट और योग्यता को दरकिनार कर जब सिर्फ 'निष्ठा' के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तो सिस्टम पूरी तरह से खोखला हो जाता है। एनटीए जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का फेल होना इसी मिलीभगत का परिणाम है, जिसने आज 24 लाख से अधिक होनहार युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। छात्रों के आंसुओं के बीच यह राजनीतिक बयान अब एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शक्ल ले रहा है।