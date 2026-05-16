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NEET Paper Leak: बीजेपी,आरएसएस और इनके बिठाए प्रोफेसर्स के नेक्सस का नतीजा- राहुल गांधी

Education System:NEET परीक्षा में पेपर लीक को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस विवाद को बीजेपी, आरएसएस और उनके द्वारा बिठाए गए प्रोफेसर्स की मिलीभगत का नतीजा बताते हुए केंद्र पर तीखा प्रहार किया है।

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भारत

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MI Zahir

May 16, 2026

Congress Leader Rahul Gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी । ( फोटो: ANI)

NEET Scam: देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुए नीट घोटाले के कारण मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस मुद्दे पर सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। लाखों छात्रों के भविष्य पर मंडराते खतरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा और बहुत कड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर अपनी बात रखते हुए साफ तौर पर कहा है कि यह पेपर लीक कोई साधारण चूक या प्रशासनिक गलती नहीं है। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनकी की ओर से सिस्टम में बिठाए गए अयोग्य प्रोफेसर्स के 'नेक्सस' का सीधा नतीजा करार दिया है।

आज 24 लाख से अधिक होनहार युवाओं का सपना चकनाचूर: राहुल

राहुल गांधी का यह आरोप ऐसे समय में आया है जब देश के कोने-कोने से छात्र और उनके अभिभावक चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतर कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि वर्तमान सरकार ने देश के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर अपनी विचारधारा वाले लोगों को काबिज कर दिया है। मेरिट और योग्यता को दरकिनार कर जब सिर्फ 'निष्ठा' के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, तो सिस्टम पूरी तरह से खोखला हो जाता है। एनटीए जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का फेल होना इसी मिलीभगत का परिणाम है, जिसने आज 24 लाख से अधिक होनहार युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। छात्रों के आंसुओं के बीच यह राजनीतिक बयान अब एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शक्ल ले रहा है।

विपक्ष ने राहुल गांधी के साथ सुर मिलाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की

राहुल गांधी के इस आक्रामक बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई (NSUI) और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं, बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए इसे कांग्रेस की 'राजनीतिक हताशा' और 'छात्रों को भड़काने की साजिश' करार दिया है। हालांकि, लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों को विपक्ष के समर्थन से नई ऊर्जा मिली है।

मामला तूल पकड़ने के बाद मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर

इस भयंकर विवाद के तूल पकड़ने के बाद मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हो रही है। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की परीक्षा रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने का आदेश आ चुका है, लेकिन असली बवाल मूल पेपर लीक को लेकर है, जिसकी सीबीआई जांच की मांग पर अभी सस्पेंस बरकरार है। देश के कई राज्यों में पुलिस ने पेपर लीक गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सिस्टम में बड़ी सेंधमारी हुई थी।


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Published on:

16 May 2026 05:55 pm

Hindi News / National News / NEET Paper Leak: बीजेपी,आरएसएस और इनके बिठाए प्रोफेसर्स के नेक्सस का नतीजा- राहुल गांधी

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